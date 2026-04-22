15:48 22.04.2026 (обновлено: 17:04 22.04.2026)
Путин прокомментировал объем торгово-экономических связей с Сейшелами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сейшельских островов Патрик Эрмини во время встречи в Кремле. 22 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини находится с рабочим визитом в России.
  • Владимир Путин заявил, что объём торгово-экономических связей России и Сейшельских островов пока скромный, но странам есть над чем работать.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Объем торгово-экономических связей России и Сейшельских островов пока скромный, но странам есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, объем торгово-экономических связей пока у нас скромный, но нам есть над чем работать, и ваш визит в этой связи является очень своевременным", - сказал Путин в ходе рабочего визита президента Сейшельских островов Патрика Эрмини.
