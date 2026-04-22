Путин пригласил Сейшелы принять участие в форуме Россия — Африка
15:48 22.04.2026 (обновлено: 18:53 22.04.2026)
Путин пригласил Сейшелы принять участие в форуме Россия — Африка

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин пригласил Сейшелы принять участие в предстоящем форуме сотрудничества Россия — Африка.
"Ваши представители принимали участие в форуме Россия — Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода. И я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие в третьем форуме на высоком уровне", — сказал Путин на встрече с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини в Кремле.
РоссияСейшельские островаВладимир Путин
 
 
