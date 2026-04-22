Поток российских туристов на Сейшелы растет, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что поток российских туристов на Сейшелы растет.

Российские туристы занимают не менее 15% в общем туристическом потоке на Сейшельские острова.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поток российских туристов на Сейшельские острова растет, есть перспективы к дальнейшему увеличению, заявил президент России Владимир Путин.

"Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле.

Он отметил, что в общем туристическом потоке российские туристы занимают не менее 15%.