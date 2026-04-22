Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин обсудил с президентом Сейшел двустороннее сотрудничество.
- Он отметил увеличение потока российских туристов в этой стране.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини на встрече в Кремле перспективы сотрудничества двух стран.
"Конечно, объем торгово-экономических связей пока у нас скромный, но нам есть над чем работать, и ваш визит в этой связи является очень своевременным", — отметил он.
По словам Путина, поток российских туристов на Сейшелы в последние годы увеличился и, вероятно, продолжит расти. Многих привлекает уникальная культура этой страны.
Эрмини в ответ подчеркнул, что россияне составляют большую долю турпотока на Сейшелы, а "Аэрофлот" сыграл важную роль, обеспечив перевозки в разгар конфликта на Ближнем Востоке.
Путин также поблагодарил коллегу за поддержку значительного числа инициатив Москвы в ООН и пригласил островное государство принять участие в предстоящем форуме Россия — Африка.
До начала встречи в пресс-службе Кремля назвали Сейшелы важным партнером Москвы на этом континенте. В 2026 году страна планирует открыть посольство в России.