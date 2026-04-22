Путин обсудил с президентом Сейшел двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 22.04.2026
15:45 22.04.2026 (обновлено: 16:34 22.04.2026)
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Владимир Путин и президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини на встрече в Кремле перспективы сотрудничества двух стран.
"Конечно, объем торгово-экономических связей пока у нас скромный, но нам есть над чем работать, и ваш визит в этой связи является очень своевременным", — отметил он.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Кремле заявили о планах отправить на Сейшелы 15 тонн гумпомощи
Вчера, 15:48
По словам Путина, поток российских туристов на Сейшелы в последние годы увеличился и, вероятно, продолжит расти. Многих привлекает уникальная культура этой страны.
Эрмини в ответ подчеркнул, что россияне составляют большую долю турпотока на Сейшелы, а "Аэрофлот" сыграл важную роль, обеспечив перевозки в разгар конфликта на Ближнем Востоке.
Путин также поблагодарил коллегу за поддержку значительного числа инициатив Москвы в ООН и пригласил островное государство принять участие в предстоящем форуме Россия — Африка.
До начала встречи в пресс-службе Кремля назвали Сейшелы важным партнером Москвы на этом континенте. В 2026 году страна планирует открыть посольство в России.
Президент Сейшельских Остров Патрик Эрмини на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Президент Сейшельских Островов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 14:23
 
