Рейтинг@Mail.ru
"Двойная стратегия". Предупреждение Путина встревожило Запад - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 22.04.2026
"Двойная стратегия". Предупреждение Путина встревожило Запад

L'AntiDiplomatico: слова Путина о целях СВО отражают переговорную стратегию РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВручение всероссийской премии "Служение"
Вручение всероссийской премии "Служение"
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Вручение всероссийской премии "Служение"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова Владимира Путина о целях специальной военной операции на Украине отражают переговорную стратегию Кремля, пишет L'AntiDiplomatico.
  • Как отметило издание, Москва ведет двойную стратегию: избегает излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество
  • Заявление Путина о том, что враги России уже думают, как оформить победу Москвы, отражает уверенность в благоприятном стратегическом исходе.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Слова Владимира Путина о том, что Россия уверена в достижении целей специальной военной операции на Украине, но не будет делать никаких публичных заявлений, отражают переговорную стратегию Кремля, пишет L'AntiDiplomatico.
"Москва <…> заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но на четко обозначенных условиях. При отсутствии соглашения они готовы продолжать военную операцию до достижения поставленных целей. В этом контексте слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение. 21 апреля 2026
Путин рассказал о планах врагов России
21 апреля, 16:14
Как пишет издание, слова президента о том, что враги России уже думают, как оформить победу Москвы, отражают уверенность в благоприятном стратегическом исходе.
Путин накануне провел встречу с представителями российского муниципального сообщества на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение", где выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты, а также рассказал о планах врагов России.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Вчерашнее решение Зеленского вызвало ярость на Украине
Вчера, 08:41
 
В миреРоссияВладимир ПутинУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала