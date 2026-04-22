Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слова Владимира Путина о целях специальной военной операции на Украине отражают переговорную стратегию Кремля, пишет L'AntiDiplomatico.
- Как отметило издание, Москва ведет двойную стратегию: избегает излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество
- Заявление Путина о том, что враги России уже думают, как оформить победу Москвы, отражает уверенность в благоприятном стратегическом исходе.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Слова Владимира Путина о том, что Россия уверена в достижении целей специальной военной операции на Украине, но не будет делать никаких публичных заявлений, отражают переговорную стратегию Кремля, пишет L'AntiDiplomatico.
"Москва <…> заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но на четко обозначенных условиях. При отсутствии соглашения они готовы продолжать военную операцию до достижения поставленных целей. В этом контексте слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество", — говорится в публикации.
Путин рассказал о планах врагов России
Путин накануне провел встречу с представителями российского муниципального сообщества на площадке Всероссийской муниципальной премии "Служение", где выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты, а также рассказал о планах врагов России.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".