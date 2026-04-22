В ДНР мирный житель погиб, еще один пострадал из-за атаки ВСУ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще одна женщина пострадала в результате атаки ВСУ на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Селидово Красноармейского муниципального округа в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ на автомобиль погиб мужчина 1955 года рождения. В Ворошиловском районе Донецка при атаке ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получила женщина 1996 года рождения", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавшей оказывают медицинскую помощь.
Пушилин добавил, что в Ворошиловском районе повреждены восемь жилых зданий и 18 легковых автомобилей.