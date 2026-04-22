08:27 22.04.2026
Пушилин рассказал, кому отдадут жилье уехавших из ДНР жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жилье уехавших в недружественные страны жителей ДНР передадут нуждающимся.
  • Он добавил, что бесхозное жилье уехавших граждан уже использовалось в качестве компенсационного жилья.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жилье граждан ДНР, уехавших в недружественные страны, передадут нуждающимся людям, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
С 2023 года в новых регионах проводится массовая инвентаризация недвижимости, целью которой является защита прав собственников согласно законодательству РФ. Изначально документы, выданные на Украине, планировалось подать в Росреестр до 1 января 2028 года, позднее сроки сократили до 1 июля 2026 года.
"С учетом того, что часть жителей выехала в недружественные страны, в том числе на Украину, и не предполагает возвращения, то те сроки, которые были ранее определены, являлись неким сдерживающим фактором для распределения бесхозного жилья… Все стадии в рамках российского законодательства пройдены для выдачи (жилья - ред.) непосредственно тем, кто в этом нуждается", - сказал РИА Новости Пушилин.
Глава региона добавил, что бесхозное жилье граждан ДНР, выехавших в недружественные страны, уже использовалось в качестве компенсационного жилья. После того, как истекут сроки упрощенной регистрации, каждый человек на общих основаниях сможет оформить все документы через суд.
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинРоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
