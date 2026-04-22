Пугачева не называла Бородина доносчиком, заявила адвокат

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Алла Пугачева не называла главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина доносчиком и стукачом, заявила адвокат певицы в Пресненском райсуде Москвы, который рассматривает иск Бородина к артистке о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

"Истец использует не нейтральное воспроизведение устной речи, а свою интерпретацию. К истцу относится только первая часть текста: Бородин, приготовься. Нет оснований, что ответчик назвала истца доносчиком и стукачом, это его интерпретация", - сказала адвокат Пугачевой.

Она также отметила, что за выпуск интервью, из-за которого был подан иск, отвечает не Пугачёва, а журналистка Катерина Гордеева*.

В том интервью Пугачева сказала: "Бородин, приготовься. Доносчики и стукачи – внимание".

Как сообщил агентству адвокат истца Никита Некрасов, Бородин требует признать распространённую Пугачёвой информацию не соответствующей действительности, а также опубликовать опровержение в социальных сетях. В интервью, по мнению заявителя, содержатся оскорбления в его адрес и негативные оценки специальной военной операции.

Высказывания Пугачёвой привели к "подрыву психического благополучия" доверителя и созданию "негативного образа у коллег", отметил Некрасов. К исковому заявлению приобщено заключение специалистов-лингвистов. По его словам, Бородин понёс репутационные потери.

"Моя главная цель — чтобы третьи лица не наносили ущерб нашему государству", - заявил Бородин РИА Новости.

"Даже если суд присудит 100 тысяч, а не 5 миллионов, я буду считать это победой. Для меня главное — репутация и её восстановление, а не деньги", — добавил он.

Ранее Бородин в случае удовлетворения иска обещал направить все средства на нужды СВО.

Рассмотрение иска продолжится 30 апреля.