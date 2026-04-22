Тульский пряник подешевел на 20 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Спрос россиян на тульские пряники в январе — марте вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спрос россиян на тульские пряники резко вырос - в январе-марте он оказался на 44% выше аналогичного периода прошлого года, а обходился один из популярных русских десертов в среднем на 20% дешевле - по 64 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

При этом на пряники в целом спрос за этот же период вырос в 2,1 раза. Средняя цена покупки этого кондитерского изделия снизилась на 4% и составила 125 рублей за упаковку.

Больше других вырос спрос на пряники на палочке, которые россияне используют для декора торта. Их продажи выросли в 5 раз, а средняя стоимость покупки единицы товара составила 143 рубля - минус 23% от 2025 года.