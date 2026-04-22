Тульский пряник подешевел на 20 процентов
03:18 22.04.2026
Тульский пряник подешевел на 20 процентов

РИА Новости: спрос на тульский пряник резко вырос, а сам десерт подешевел

Тульский пряник
Тульский пряник - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Тульский пряник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос россиян на тульские пряники в январе — марте вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Средняя цена тульского пряника снизилась на 20% и составила 64 рубля.
  • Спрос на пряники в целом вырос в 2,1 раза, при этом средняя цена покупки снизилась на 4% и составила 125 рублей за упаковку.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спрос россиян на тульские пряники резко вырос - в январе-марте он оказался на 44% выше аналогичного периода прошлого года, а обходился один из популярных русских десертов в среднем на 20% дешевле - по 64 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Спрос на тульский пряник вырос на 44%, а его средняя цена составила 64 рубля - на 20% дешевле, чем в прошлом году", - подсчитали аналитики, изучив данные по обезличенным продажам в январе-марте этого и прошлого года.
При этом на пряники в целом спрос за этот же период вырос в 2,1 раза. Средняя цена покупки этого кондитерского изделия снизилась на 4% и составила 125 рублей за упаковку.
Больше других вырос спрос на пряники на палочке, которые россияне используют для декора торта. Их продажи выросли в 5 раз, а средняя стоимость покупки единицы товара составила 143 рубля - минус 23% от 2025 года.
Шоколадные и мятные пряники, напротив, стали приобретать реже на 26% и 34% соответственно. Одновременно с этим средняя цена покупки на первые выросла на 14% - до 177 рублей за упаковку, а на вторые - на 21%, до 132 рублей.
