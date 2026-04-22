Притчу о неводе перевели на юкагирский из-за близости якутскому народу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Библейскую притчу о неводе перевели на юкагирский язык, так как история оказалась близка этому малочисленному народу Якутии, живущему на берегу реки, рассказала заместитель руководителя миссионерского отдела Якутской епархии монахиня Елизавета Сеньчукова.

В то же время, по мнению монахини, не все притчи могут быть легко восприняты малыми народами из-за иных жизненных реалий, Так, сложности возникнут с переводом притчи о сеятеле и семенах, "поскольку этот сибирский народ хлеб не сеет и вообще огородным хозяйством не занимается".