Притчу о неводе перевели на юкагирский из-за близости якутскому народу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Библейскую притчу о неводе перевели на юкагирский язык, так как история оказалась близка этому малочисленному народу Якутии, живущему на берегу реки, рассказала заместитель руководителя миссионерского отдела Якутской епархии монахиня Елизавета Сеньчукова.
"Мы выбрали притчу Иисуса Христа о Царствие Небесном, которое сравнивается с неводом, закинутым в море и захватившим разную рыбу. В конце времен ангелы вытаскивают невод и разбирают рыбу на хорошую, которую собирают, и плохую, которую выбрасывают. Этот образ оказался понятен юкагирам, так как они живут на берегу большой реки и занимаются рыбалкой, охотой и собирательством", - сказала Сеньчукова в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
В то же время, по мнению монахини, не все притчи могут быть легко восприняты малыми народами из-за иных жизненных реалий, Так, сложности возникнут с переводом притчи о сеятеле и семенах, "поскольку этот сибирский народ хлеб не сеет и вообще огородным хозяйством не занимается".
Сеньчукова отметила, что наибольшие трудности связаны с переводом некоторых понятий, например раем, а особое значение имеет личное восприятие языка. Она подчеркнула, что "слово Божие может звучать на любом языке и оставаться живым и близким каждому народу".