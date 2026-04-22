11:46 22.04.2026
Мирошник назвал вручение Зеленскому премии "Четыре свободы" абсурдом

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал абсурдом вручение Владимиру Зеленскому премии "Четыре свободы", в том числе и за защиту вероисповедания и свободы слова.
Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) - международная награда, связанная с идеями свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха, присуждается за вклад в защиту этих ценностей. Премию вручают ежегодно за приверженность принципам свободы и демократии, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом в 1941 году.
"Зеленский защитник "свободы вероисповедания" - большего абсурда и придумать сложно. О том, что Зеленский защитник "свободы веры", знают миллионы прихожан УПЦ? Он им стал, когда ставил подпись под законом, ставящем крупнейшую конфессию Украины вне закона? Или когда благословил радикалов и суррогатных церковников на разграбление православных храмов и приходов?! Одним словом - заступник и защитник!", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он указал, что Зеленский и свобода слова звучит абсолютно по-оруэлловски. "Знают ли о том, что Зеленский - поборник свободы слова, близкие журналиста Гонсала Лира, запытанного и убитого в украинской тюрьме за свои взгляды и публикации? А тысячи брошенных в украинские застенки за пост в сети, за призыв к миру и к прекращению войны?! Может, о таком поборнике свободы слова, как Зеленский, знают публицисты и эксперты, вынужденные бежать из "украинского рая" за границу от преследований и арестов?! А может, знают сотни журналистов, выброшенные на улицу из украинских оппозиционных изданий, закрытых по велению Зеленского?!", - отметил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима.
По его словам, мужчины, которые бегают от сотрудников ТЦК, лучше всего знают, что значит избавление от страха и нужды от Зеленского. "Ну а в избавлении от страха и нужды Зеленский точно чемпион! Об этом знают мужики, бегущие от банд ТЦКашников, по приказу Зеленского устраивающих отлов "пушечного мяса" на улицах городов и сел?! А таких масштабов обнищания и экономического упадка, как при Зеленском, Украина не знала никогда", - подчеркнул он.
"Нет слов, какой выдающийся вклад в защиту этих свобод внес "зеленый диктатор", только обвешивают его наградами не за это, а всего лишь, за то, что кроме него, больше не нашлось никого, кто бы сдал свою страну и народ в утилизацию за интересы западников-извращенцев, для которых уже давно "мир - это война", а "свобода - это тюрьма". За то и награждают! За то и облизывают!", - заключил Мирошник.
