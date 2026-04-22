По его словам, мужчины, которые бегают от сотрудников ТЦК, лучше всего знают, что значит избавление от страха и нужды от Зеленского. "Ну а в избавлении от страха и нужды Зеленский точно чемпион! Об этом знают мужики, бегущие от банд ТЦКашников, по приказу Зеленского устраивающих отлов "пушечного мяса" на улицах городов и сел?! А таких масштабов обнищания и экономического упадка, как при Зеленском, Украина не знала никогда", - подчеркнул он.

"Нет слов, какой выдающийся вклад в защиту этих свобод внес "зеленый диктатор", только обвешивают его наградами не за это, а всего лишь, за то, что кроме него, больше не нашлось никого, кто бы сдал свою страну и народ в утилизацию за интересы западников-извращенцев, для которых уже давно "мир - это война", а "свобода - это тюрьма". За то и награждают! За то и облизывают!", - заключил Мирошник.