Посол в Италии считает, что регулярные контакты предотвратили бы скандалы

23:33 22.04.2026
Парамонов: регулярные дипломатические контакты могли бы предотвратить скандалы

© Фото предоставлено посольством РФ в Италии
Посол России в Италии Алексей Парамонов. Архивное фото
Посол России в Италии Алексей Парамонов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД страны после высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
  • Парамонов заявил, что регулярные дипломатические контакты могли бы способствовать предотвращению недопонимания и скандалов между Россией и Италией.
  • Он подчеркнул важность разграничения субъективных оценок отдельных граждан и позиции официальных представителей, а также призвал к взаимоуважительному диалогу.
РИМ, 22 апр - РИА Новости. Регулярные дипломатические контакты могли бы способствовать предотвращению недопонимания и скандалов, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов, вызванный в МИД страны после высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
В эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live" телеведущий обвинил Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
"Встреча дала возможность обменяться мнениями, почему дипломатический диалог между Россией и Италией не складывается. Мне показалось, что мои собеседники были согласны, что регулярные, а не "пожарные", как в данном случае, контакты могли бы способствовать предотвращению недопониманий и скандалов", — заявил Парамонов в своем Telegram-канале.
По словам посла, на встрече подробно был рассмотрен эпизод с высказываниями Соловьева, "которые, как и в большинстве подобных случаев, оказались выдранными из контекста и не учитывали всю глубину смыслов, исторических знаний и личных чувств, которые закладывались телеведущим в ходе многочасового общения со своей аудиторией".
"Вряд ли стоит отрицать, что даже в нынешней сложной ситуации в двусторонних делах имело бы смысл сдерживать эмоции, проявлять терпение и лучше учитывать особую чувствительность россиян и итальянцев к некоторым важным для них темам и используемой при общении лексике", - подчеркнул дипломат.
По словам Парамонова, подобный подход должен работать, "даже если у представителей России и Италии есть веские личные обоснованные причины, как это имело место в данном случае, не любить руководителей государств и возглавляемые ими правительства противоположной стороны".
"Ну и конечно, во избежание кризисов было бы важно четче разграничивать субъективные частные оценки и суждения отдельных граждан, пусть даже и лидеров общественного мнения, и позицию официальных представителей. И не бросаться выводами и обвинениями, которые оказались злонамеренно притянутыми к данной ситуации. Именно такого подхода всегда придерживались и продолжают придерживаться в Москве", - заключил российский посол.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила, что ситуация вокруг вызова российского посла в МИД Италии является уже не просто двойными стандартами, а отсутствием стандартов и совести, подчеркнув, что Россия выступает за взаимоуважительный диалог.
Парамонов еще во вторник назвал свой вызов в МИД Италии "ударом в штангу" и попыткой раздуть международный скандал. По его словам, это решение вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике. Он выразил недоумение в связи с тем, что сугубо личные эмоциональные оценки были восприняты как официальное заявление правительства.
При этом Парамонов отметил, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес России и ее руководства в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний.
