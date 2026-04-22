Европа переводит свою экономику на военные рельсы, заявил российский посол - РИА Новости, 22.04.2026
21:43 22.04.2026
Европа переводит свою экономику на военные рельсы, заявил российский посол

© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard — Финские военнослужащие во время учений НАТО
Финские военнослужащие во время учений НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Европа последовательно и сознательно переводит свою экономику на военные рельсы.
  • По словам Грызлова, страны ЕС приняли решение о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, чтобы Украина могла продолжать войну.
  • Грызлов считает, что Запад изначально не был заинтересован ни в мирном разрешении конфликта на Украине, ни в сохранении конструктивных отношений с Россией.
МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Европа последовательно и сознательно переводит свою экономику на военные рельсы, Евросоюз сделал войну смыслом своего существования, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
"На фоне внутреннего кризиса Евросоюз сделал войну смыслом своего существования. Ни для кого не секрет, что Европа последовательно и сознательно переводит свою экономику на военные рельсы. Развёртываются новые производства — уже с использованием украинских наработок, прежде всего по выпуску и использованию БПЛА", - сказал Грызлов, слова которого приводит Telegram-канал посольства.
Он отметил, что все громче звучит агрессивная риторика в отношении Союзного государства, некоторые западные деятели, не только военные, но и политики, открыто призывают готовиться к глобальной войне в 2029-2030 году, а Украина для них — это тренировочный полигон.
"Все их действия и заявления лишь подтверждают правильность и обоснованность принятого президентом России решения о проведении специальной военной операции. Это особенно очевидно на фоне стремления киевского режима получить в своё распоряжение ядерное или иное оружие массового поражения, что грозит переходом конфликта в стадию неуправляемой эскалации. И если говорить откровенно, СВО сейчас является главным, если не единственным, сдерживающим фактором", - подчеркнул посол.
По его словам, с юридической и дипломатической точки зрения Минские соглашения и комплекс мер по их реализации были абсолютно понятными документами с чётким целеполаганием — обеспечить условия для прекращения конфликта и достижения устойчивого мира.
"Заложенные в них формулировки учитывали интересы всех сторон, они были тщательно выверены и соответствовали нормам международного права, были одобрены резолюцией Совета безопасности ООН. Если бы положения "Комплекса мер" были выполнены во всей их полноте и взаимосвязанности, украинский кризис не достиг бы тех масштабов, которые мы наблюдали в преддверии начала специальной военной операции. Украина сохранила бы свою независимость, продолжила бы существовать как суверенное государство", - отметил Грызлов.
Он также добавил, что, с первых же дней после подписания "комплекса мер" власти Украины саботировали выполнение своих обязательств.
"Запад закрывал глаза на очевидные факты, в том числе и на военные преступления ВСУ. Берлин и Париж, соавторы Минского процесса, не оказывали на Киев никакого влияния. Впоследствии бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд публично признали, что Минские соглашения нужны были им лишь для того, чтобы дать Киеву время нарастить боевой потенциал. То есть Запад изначально не был заинтересован ни в мирном разрешении конфликта на Украине, ни в сохранении конструктивных отношений с Россией. Именно по этой причине зашёл в тупик Минский процесс", - считает посол.
Он отметил, что продолжение этой конфронтационной политической линии видно и сегодня.
"Буквально сейчас... страны ЕС приняли решение о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на то, чтобы Украина смогла продолжать войну — закупать западное оружие, бить натовскими ракетами по мирным российским городам, производить тысячи беспилотников и совершать теракты против гражданской инфраструктуры нашей страны. Именно это нужно Брюсселю — чтобы Зеленский продолжал вести свою войну до последнего украинца", - заключил Грызлов.
В миреУкраинаЕвропаРоссияБорис ГрызловАнгела МеркельФрансуа ОлландВооруженные силы УкраиныЕвросоюзООН
 
 
