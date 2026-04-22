МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Европа последовательно и сознательно переводит свою экономику на военные рельсы, Евросоюз сделал войну смыслом своего существования, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"На фоне внутреннего кризиса Евросоюз сделал войну смыслом своего существования. Ни для кого не секрет, что Европа последовательно и сознательно переводит свою экономику на военные рельсы. Развёртываются новые производства — уже с использованием украинских наработок, прежде всего по выпуску и использованию БПЛА", - сказал Грызлов , слова которого приводит Telegram-канал посольства.

Он отметил, что все громче звучит агрессивная риторика в отношении Союзного государства, некоторые западные деятели, не только военные, но и политики, открыто призывают готовиться к глобальной войне в 2029-2030 году, а Украина для них — это тренировочный полигон.

"Все их действия и заявления лишь подтверждают правильность и обоснованность принятого президентом России решения о проведении специальной военной операции. Это особенно очевидно на фоне стремления киевского режима получить в своё распоряжение ядерное или иное оружие массового поражения, что грозит переходом конфликта в стадию неуправляемой эскалации. И если говорить откровенно, СВО сейчас является главным, если не единственным, сдерживающим фактором", - подчеркнул посол.

По его словам, с юридической и дипломатической точки зрения Минские соглашения и комплекс мер по их реализации были абсолютно понятными документами с чётким целеполаганием — обеспечить условия для прекращения конфликта и достижения устойчивого мира.

"Заложенные в них формулировки учитывали интересы всех сторон, они были тщательно выверены и соответствовали нормам международного права, были одобрены резолюцией Совета безопасности ООН . Если бы положения "Комплекса мер" были выполнены во всей их полноте и взаимосвязанности, украинский кризис не достиг бы тех масштабов, которые мы наблюдали в преддверии начала специальной военной операции. Украина сохранила бы свою независимость, продолжила бы существовать как суверенное государство", - отметил Грызлов.

Он также добавил, что, с первых же дней после подписания "комплекса мер" власти Украины саботировали выполнение своих обязательств.

Берлин и "Запад закрывал глаза на очевидные факты, в том числе и на военные преступления ВСУ Париж , соавторы Минского процесса, не оказывали на Киев никакого влияния. Впоследствии бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд публично признали, что Минские соглашения нужны были им лишь для того, чтобы дать Киеву время нарастить боевой потенциал. То есть Запад изначально не был заинтересован ни в мирном разрешении конфликта на Украине, ни в сохранении конструктивных отношений с Россией. Именно по этой причине зашёл в тупик Минский процесс", - считает посол.

Он отметил, что продолжение этой конфронтационной политической линии видно и сегодня.