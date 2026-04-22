Посол России в Италии назвал вызов в МИД ударом в штангу

09:45 22.04.2026
Посол Парамонов назвал вызов в МИД Италии из-за слов Соловьева ударом в штангу

© Фото предоставлено посольством РФ в Италии
Посол России в Италии Алексей Парамонов. Архивное фото
Посол России в Италии Алексей Парамонов. Архивное фото
  • Посол России в Италии Алексей Парамонов назвал вызов в МИД страны из-за высказываний Владимира Соловьева о премьер-министре Мелони "ударом в штангу" и попыткой раздуть международный скандал.
  • Парамонов считает, что нынешний повод для вызова в МИД "вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике".
РИМ, 22 апр – РИА Новости. Посол России в Италии Алексей Парамонов назвал свой вызов в МИД страны из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони "ударом в штангу" и попыткой раздуть международный скандал.
"В очередной раз итальянские дипломаты "попали в штангу" с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джордже Мелони", - говорится в комментарии посла, опубликованном в социальных сетях дипмиссии.
Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что вызвал Парамонова из-за высказываний Соловьева о Мелони в эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live". Соловьев в эфире шоу "Полный контакт" обвинил Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
Парамонов обратил внимание, что на протяжении почти четырех лет, которых Мелони находится во главе исполнительной власти Италии, никто из российского руководства не высказывал уничижительных суждений ни в ее адрес, ни в адрес Италии. "В отличие от некоторых членов итальянского руководства, допускающих время от времени крайне недружественные комментарии и сравнения как в адрес российского руководства, так и Российской Федерации в целом", - подчеркнул посол.
Он считает, что нынешний повод для вызова в МИД из-за слов Соловьева "вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике".
"Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные частные оценки кого бы то ни было как официальное заявление правительства того или иного государства", - подчеркнул Парамонов. При этом, отметил посол, Россия никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес России и ее руководства в качестве повода "для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний".
"Судя по всему, попытка раздуть из этого случая международный и политический скандал является следствием работы антироссийских сил внутри итальянского глубинного государства, связанных с Украиной", - говорится в заявлении.
Посол в этой связи назвал очевидной попытку поссорить народы России и Италии, ослабить их дипломатические контакты и нанести дополнительный имиджевый ущерб Москве. Причиной тому, считает Парамонов, возможно, стало желание "отыграться за собственные внешнеполитические провалы", в том числе за последний малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим. Действия итальянской стороны он назвал еще одной попыткой остановить все более ширящийся фронт итальянцев, "выступающих за скорейшую нормализацию двусторонних отношений и восстановление полноценного экономического и культурного сотрудничества между Россией и Италией".
