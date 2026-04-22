Биолог рассказал, могут ли выжить улетевшие из дома попугаи

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Улетевшие в открытые окна домашние попугаи на свободе могут найти себе другого хозяина или одичать, но с наступлением холодов они, скорее всего, погибнут, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

"Судьба улетевших из дома попугаев может быть разной. Если птица контактна, социализирована и доверяет людям, то зачастую она залетает в какую-либо попавшуюся открытую форточку или подлетает к человеку, садится ему на плечо, и при желании человек может оставить птицу себе. Хотя возможен вариант, что новый хозяин птицы и прежний найдут друг друга и договорятся о возвращении птицы", - рассказал собеседник агентства.

Попугаи, не прибившиеся к людям в первые дни после побега, обычно дичают, отметил Русинов. Они учатся выживать в городе – искать корм, находить убежище на ночь. Если дело происходит летом, такой попугай вполне может какое-то время успешно существовать в городе. Но при этом ему угрожают хищники – как крылатые (вороны, ястреба, сокола), так и четвероногие (кошки, собаки). Часто птица учится их избегать и вполне может благополучно дожить до осени.

"Дальше наступают холода, и когда температура падает ниже нуля, такие вольные попугаи погибают. Причем, мороз некоторые попугаи переносят неплохо, но им нужен постоянно доступный корм и жидкая вода, а этого нет", - рассказал биолог.