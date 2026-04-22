Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказал, могут ли выжить улетевшие из дома попугаи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 22.04.2026 (обновлено: 09:42 22.04.2026)
Биолог рассказал, могут ли выжить улетевшие из дома попугаи

РИА Новости: улетевшие из дома попугаи могут найти нового хозяина или одичать

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВолнистые попугайчики
Волнистые попугайчики - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Волнистые попугайчики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Улетевшие из дома попугаи могут найти нового хозяина или одичать, но с наступлением холодов они, скорее всего, погибнут.
  • В первые дни после побега попугаи могут прибиться к людям, а те, кто этого не сделал, учатся выживать в городе, но им угрожают хищники.
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Улетевшие в открытые окна домашние попугаи на свободе могут найти себе другого хозяина или одичать, но с наступлением холодов они, скорее всего, погибнут, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
"Судьба улетевших из дома попугаев может быть разной. Если птица контактна, социализирована и доверяет людям, то зачастую она залетает в какую-либо попавшуюся открытую форточку или подлетает к человеку, садится ему на плечо, и при желании человек может оставить птицу себе. Хотя возможен вариант, что новый хозяин птицы и прежний найдут друг друга и договорятся о возвращении птицы", - рассказал собеседник агентства.
Попугаи, не прибившиеся к людям в первые дни после побега, обычно дичают, отметил Русинов. Они учатся выживать в городе – искать корм, находить убежище на ночь. Если дело происходит летом, такой попугай вполне может какое-то время успешно существовать в городе. Но при этом ему угрожают хищники – как крылатые (вороны, ястреба, сокола), так и четвероногие (кошки, собаки). Часто птица учится их избегать и вполне может благополучно дожить до осени.
"Дальше наступают холода, и когда температура падает ниже нуля, такие вольные попугаи погибают. Причем, мороз некоторые попугаи переносят неплохо, но им нужен постоянно доступный корм и жидкая вода, а этого нет", - рассказал биолог.
Он отметил, что в Западной Европе, где климат мягче, некоторые виды попугаев прекрасно живут в городах и даже успешно размножаются. В частности, это кольчатые попугаи, попугаи-монахи, амазоны. В России это теоретически возможно лишь на Черноморском побережье Кавказа, отметил Русинов.
ОбществоЗападная ЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала