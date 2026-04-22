Россия справилась с гепатитом В, заявила Попова

БРАЗЗАВИЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Россия справилась с гепатитом В, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас самая низкая заболеваемость за всю историю этого заболевания. Регистрации его в Российской Федерации — буквально единицы, практически нет", — сказала она журналистам на полях II Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными болезнями, которая походит в Конго.
Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией. Это одно из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире. Существуют пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E.
Самые распространенные типы — B и C, они же наиболее опасные и могут привести к тяжелым поражениям печени, включая цирроз и рак. Типы A и E обычно передаются человеку через зараженную воду или пищу, они тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.