Защита обжаловала приговор экс-замминистра обороны Попову

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита обжаловала 19-летний приговор бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову, в жалобе просит его оправдать, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.

"Приговор обжаловали, в жалобе просим о том, о чем просили ранее в прениях сторон - оправдать", - рассказал собеседник агентства.

В середине апреля 235-й гарнизонный военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима, штрафу 85 миллионов рублей с конфискацией 45 миллионов, его лишили звания генерала армии в отставке и государственных наград.

Попов обвинялся по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает.

Как сообщал СК , в 2022-2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым внесли ложные сведения о строительных работах в парке, совершив многомиллионное хищение. Кроме того, в 2014-2024 годах он получил взятку в 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство.

Следствие установило, что Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка "Патриот" в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.

Также следствие установило, что в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил работников парка "Патриот", освободив их от обязанностей, чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. При осмотре его жилища изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.