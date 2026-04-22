"Царит паника". На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В ЕС нарастают опасения, что победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" экс-президента Румена Радева на выборах станет препятствием для помощи Украине, пишет Welt.
"В Брюсселе царит паника, что Радев возьмет на себя роль венгерского премьер-министра Виктора Орбана и станет блокирующей фигурой на уровне ЕС. В последние годы он, в частности, выступал против поставок оружия Украине и призывал улучшить отношения с Россией, в том числе за счет импорта российской нефти", — говорится в материале.
Отмечается, что первым шагом нового премьера может стать расторжение сделки по поставкам вооружения, которую прозападное переходное правительство в Софии заключило с Украиной в марте. Как пишет издание, Радев уже ставил под сомнение ее необходимость, заявляя, что такие долгосрочные обязательства могут угрожать национальной безопасности Болгарии.
Парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье. Коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева набрала 44,5 процента голосов по итогам обработки ста процентов протоколов.
21 апреля, 16:02