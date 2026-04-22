Гарантийный фонд Севастополя помог 10 субъектам малого и среднего бизнеса
13:15 22.04.2026
Гарантийный фонд Севастополя помог 10 субъектам малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Гарантийный фонд Севастополя предоставил 10 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
В первом квартале этого года объем выданных поручительств субъектам МСП составил 48,79 миллиона рублей, а объем привлеченного предпринимателями финансирования превысил 88,13 миллиона рублей.
"Поручительства гарантийного фонда — это реальная возможность для предпринимателя получить кредит даже при отсутствии достаточного залогового обеспечения. Механизм простой и понятный: фонд рассматривает заявку в короткие сроки, а бизнес экономит на страховании залога и издержках его оформления. В первом квартале мы помогли десяти проектам, и каждый из них — это новые рабочие места и развитие экономики города", — отметила директор НКО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе" Анна Скляр, ее слова приводит пресс-служба.
Гарантийный фонд Севастополя предоставляет поручительства субъектам МСП при недостаточности собственного залогового обеспечения в рамках региональной государственной программы поддержки предпринимательства.
 
