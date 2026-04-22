Глава МИД Польши запретил въезд в страну Канье Уэсту
12:08 22.04.2026
Глава МИД Польши запретил въезд в страну Канье Уэсту

Сикорский запретил Канье Уэсту въезд в Польшу и назвал его фашистом

Канье Уэст. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский запретил въезд в страну американскому реперу Канье Уэсту, назвав его фашистом.
"Демократия имеет право защищаться от радикалов. Пан Канье Уэст в Польшу не въедет", - заявил Сикорский в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Место фашистов – в тюрьме", - добавил он.
Ранее в Польше отменили концерт Канье Уэста, запланированный в Хожуве Силезского воеводства на 19 июня в рамках фестиваля Superauto.pl.
В последнее время Канье Уэст стал известен своими антисемитскими высказываниями, жестами и действиями, включая нанесение символа свастики на одежду своего бренда. В одном из интервью он утверждал, что "любит определенные вещи в Гитлере".
В начале 2026 года на страницах Wall Street Journal он опубликовал заявление, в котором извинился за свое поведение, объяснив его проблемами психического здоровья, в том числе биполярным расстройством.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
