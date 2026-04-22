Калиняк: Фицо сможет полететь в Россию, даже если Польша запретит пролет

БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сможет полететь в Россию на День Победы, даже если Польша не разрешит пролет над ее территорией, заявил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк.
Фицо в субботу заявил, что Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. В воскресенье эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера сейчас рассматривает Польша.
"Нет, и в прошлом году это был другой маршрут, не летели и тогда через Польшу", - сказал Калиняк, отвечая на вопрос о том, может ли получится так, что словацкий премьер не сможет полететь в РФ, если и Польша запретит перелет его самолета над своей территорией, трансляцию пресс-конференции министра обороны вело словацкое новостное агентство TASR в среду.
Он также сообщил, что не будет сопровождать Фицо в этой поездке.
Во вторник Фицо заявил, что в ходе визита в Москву на День Победы планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение Словакии от фашизма советским солдатам, в военном параде он принимать участие не будет.