Калиняк: Фицо сможет полететь в Россию, даже если Польша запретит пролет

БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сможет полететь в Россию на День Победы, даже если Польша не разрешит пролет над ее территорией, заявил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк.