Рейтинг@Mail.ru
Калиняк: Фицо сможет полететь в Россию, даже если Польша запретит пролет - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 22.04.2026 (обновлено: 14:39 22.04.2026)
Калиняк: Фицо сможет полететь в Россию, даже если Польша запретит пролет

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сможет полететь в Россию на День Победы, даже если Польша не разрешит пролет над ее территорией, заявил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк.
  • Литва, Латвия и Эстония уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве.
БРАТИСЛАВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сможет полететь в Россию на День Победы, даже если Польша не разрешит пролет над ее территорией, заявил вице-премьер-министр обороны республики Роберт Калиняк.
Фицо в субботу заявил, что Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. В воскресенье эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера сейчас рассматривает Польша.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Словакии осудили запрет прибалтийских стран на перелет Фицо в Россию
21 апреля, 14:47
"Нет, и в прошлом году это был другой маршрут, не летели и тогда через Польшу", - сказал Калиняк, отвечая на вопрос о том, может ли получится так, что словацкий премьер не сможет полететь в РФ, если и Польша запретит перелет его самолета над своей территорией, трансляцию пресс-конференции министра обороны вело словацкое новостное агентство TASR в среду.
Он также сообщил, что не будет сопровождать Фицо в этой поездке.
Во вторник Фицо заявил, что в ходе визита в Москву на День Победы планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение Словакии от фашизма советским солдатам, в военном параде он принимать участие не будет.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Сотрудничество с Россией выгодно для экономики Словакии, считает депутат
Вчера, 14:03
 
В миреПольшаМоскваСловакияРоберт ФицоРоберт Калиняк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала