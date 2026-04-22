Рейтинг@Mail.ru
Поезд с молдавскими чиновниками сломался на пути к новой европейской колее - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 22.04.2026 (обновлено: 23:39 22.04.2026)
Поезд с молдавскими чиновниками сломался на пути к новой европейской колее

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Локомотив поезда с правительственной делегацией Молдавии и дипломатами из Румынии вышел из строя по пути на открытие обновленного участка молдавской железной дороги, переведенного на европейскую колею.
  • Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Владимир Боля отметил, что инцидент указывает на необходимость замены локомотивов на европейские.
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Локомотив поезда, на котором правительственная делегация Молдавии и дипломаты из Румынии направлялись на открытие обновленного участка молдавской железной дороги, переведенного на европейскую колею, вышел из строя, сообщил в среду министр инфраструктуры и регионального развития республики Владимир Боля.
По его словам, инцидент произошел, когда делегация направлялась на открытие участка Кантемир (Молдавия) — Фэлчиу (пограничная железнодорожная станция в Румынии), переведенного на европейскую колею. Как сообщил министр в соцсети Facebook*, к месту назначения поезд доставил локомотив, присланный на замену.
"Мы все еще находимся в Фэлчиу, локомотив сломался. Это очень хороший знак. Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, что нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими, и тогда мы будем уверены в них", — написал Боля.
Власти Молдавии рассматривают переход на европейский стандарт колеи (1435 миллиметров вместо используемых в СНГ 1520) как ключевой элемент интеграции в транспортную сеть ЕС. Участок Кантемир — Фэлчиу должен обеспечить прямое сообщение с румынской железнодорожной сетью.
Ранее руководство госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) неоднократно заявляло о критическом состоянии подвижного состава. По данным специалистов, более 90 процентов локомотивов в стране эксплуатируются сверх нормативного срока, а износ инфраструктуры на ряде участков ограничивает скорость движения поездов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреМолдавияРумынияРоссияСНГЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала