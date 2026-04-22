Поезд с молдавскими чиновниками сломался на пути к новой европейской колее

КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Локомотив поезда, на котором правительственная делегация Молдавии и дипломаты из Румынии направлялись на открытие обновленного участка молдавской железной дороги, переведенного на европейскую колею, вышел из строя, сообщил в среду министр инфраструктуры и регионального развития республики Владимир Боля.
По его словам, инцидент произошел, когда делегация направлялась на открытие участка Кантемир (Молдавия) — Фэлчиу (пограничная железнодорожная станция в Румынии), переведенного на европейскую колею. Как сообщил министр в соцсети Facebook*, к месту назначения поезд доставил локомотив, присланный на замену.
"Мы все еще находимся в Фэлчиу, локомотив сломался. Это очень хороший знак. Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, что нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими, и тогда мы будем уверены в них", — написал Боля.
Ранее руководство госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) неоднократно заявляло о критическом состоянии подвижного состава. По данным специалистов, более 90 процентов локомотивов в стране эксплуатируются сверх нормативного срока, а износ инфраструктуры на ряде участков ограничивает скорость движения поездов.
