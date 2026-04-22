"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье на базе 688 школ, колледжей и вузов
17:15 22.04.2026
"Диктант Победы" пройдет в Подмосковье на базе 688 школ, колледжей и вузов

Почти 700 площадок будут работать в Подмосковье для написания "Диктанта Победы"

Всероссийская акция "Диктант Победы"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет на базе 657 школ, 20 колледжей и техникумов, а также 11 вузов Подмосковья 24 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
В мероприятии могут принять все желающие как онлайн, так и на специально организованных площадках. Информацию о площадках можно найти на официальном сайте акции.
В этом году акция проходит в преддверии двух памятных дат: 85 лет с начала Великой Отечественной войны и 130 лет со дня рождения маршала Георгия Жукова. Вопросы диктанта будут относиться к его судьбе, военному таланту и роли в Победе, а также будут включать современные параллели с событиями специальной военной операции.
Диктант стартует в 9:00. Время на выполнение - 45 минут. За этот промежуток времени нужно ответить на 25 вопросов. Тематика вопросов охватывает ключевые битвы и героев Великой Отечественной войны, легендарное оружие и боевые награды, а также культурные произведения, связанные с войной 1941–1945 годов.
Участники, ответившие правильно на все 25 вопросов, станут победителями акции. Лучшие из них получат ценные призы, почетные дипломы и приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве в качестве гостей.
Результаты "Диктанта Победы" будут известны сразу после прохождения теста для онлайн-участников, которые смогут скачать электронный диплом с указанием набранных баллов и времени выполнения заданий. Участникам, выбравшим очный формат, придется подождать несколько недель до подведения итогов.
 
