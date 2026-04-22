HeadHunter запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 22.04.2026
12:20 22.04.2026
HeadHunter запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса

Новая программа поддержки малого и среднего бизнеса появилась у HeadHunter

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина работает за ноутбуком
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. HeadHunter объявляет о запуске программы поддержки малого, среднего и микробизнеса, направленной на повышение доступности для этого сегмента инфраструктуры рынка труда и поддержку занятости в регионах, сообщает пресс-служба компании.
Программа поддержки занятости в регионах ориентирована более чем на 550 тысяч компаний МСБ в 150 тысяч населенных пунктов, численность которых до 50 тысяч человек. Суммарно в них проживает около 50 миллионов россиян.
"Наша программа направлена не только на поддержку бизнеса, но и на решение более широкой задачи — развитие занятости в малых городах и повышение доступности работы по месту проживания. Мы продолжим развивать эту программу", — отметил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.
В рамках программы разработаны два новых продукта: специальные условия размещения вакансий в малых населенных пунктах и пакеты доступа к базе резюме. Они учитывают типовые сценарии найма в малом и среднем бизнесе.
