HeadHunter запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. HeadHunter объявляет о запуске программы поддержки малого, среднего и микробизнеса, направленной на повышение доступности для этого сегмента инфраструктуры рынка труда и поддержку занятости в регионах, сообщает пресс-служба компании.

Программа поддержки занятости в регионах ориентирована более чем на 550 тысяч компаний МСБ в 150 тысяч населенных пунктов, численность которых до 50 тысяч человек. Суммарно в них проживает около 50 миллионов россиян.

"Наша программа направлена не только на поддержку бизнеса, но и на решение более широкой задачи — развитие занятости в малых городах и повышение доступности работы по месту проживания. Мы продолжим развивать эту программу", — отметил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.