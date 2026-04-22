06:51 22.04.2026
Германия пока не запрещала георгиевские ленты на 9 Мая, заявил Нечаев

© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Власти Германии пока не запрещали георгиевские ленты, а также другую российскую и советскую символику на мероприятиях к 9 мая, однако российская сторона готова ко всему, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Власти Германии в 2025 году, как и годом ранее, вводили ограничения на использование российской и советской символики во время памятных мероприятий 8-9 мая, прежде всего у советских воинских мемориалов в Берлине, таких как Трептов-парк и Тиргартен. Ограничения касались флагов России и СССР, а также георгиевских лент.
"Пока повторения прежних инструкций, которые в прошлом году были выпущены в наш адрес, не последовало. Но, как говорится, еще не вечер, и мы готовы ко всему. Тем не менее, те мероприятия, которые запланированы, будут реализованы", - сказал посол.
