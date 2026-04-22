Германия пока не запрещала георгиевские ленты на 9 Мая, заявил Нечаев

БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Власти Германии пока не запрещали георгиевские ленты, а также другую российскую и советскую символику на мероприятиях к 9 мая, однако российская сторона готова ко всему, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Пока повторения прежних инструкций, которые в прошлом году были выпущены в наш адрес, не последовало. Но, как говорится, еще не вечер, и мы готовы ко всему. Тем не менее, те мероприятия, которые запланированы, будут реализованы", - сказал посол.