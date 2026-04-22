Песков назвал достижение изначальных целей СВО главным для России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным для России достижение изначальных целей СВО и обеспечение своих интересов.
"Продолжается специальная военная операция. Для нас главное - это обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились", - сказал Песков "Первому каналу", комментируя атаку ВСУ на Сызрань.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. В больнице остаются два человека в тяжелом состоянии. По факту гибели и ранения жителей возбуждено уголовное дело о теракте.