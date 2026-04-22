Песков прокомментировал атаку ВСУ на Сызрань

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об атаке беспилотников ВСУ на Сызрань, подчеркнул, что удары по гражданским целям стали реальностью, с которой сталкивается Россия.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани подъезд жилого дома частично обрушился в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. В больнице остаются два человека в тяжелом состоянии. По факту гибели и ранения жителей возбуждено уголовное дело о теракте. В Сызрани введен режим ЧС регионального характера.
"Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры - это реальность, с которой мы сталкиваемся. И именно поэтому продолжается специальная военная операция", - сказал Песков "Первому каналу", говоря о трагедии в Сызрани.