Песков прокомментировал атаку ВСУ на Сызрань

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об атаке беспилотников ВСУ на Сызрань, подчеркнул, что удары по гражданским целям стали реальностью, с которой сталкивается Россия.