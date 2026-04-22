Москва не видит у Киева политической воли к урегулированию, заявил Песков

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским в Москве в любой момент. Однако встреча может состояться только для того, чтобы финализировать договоренности.
"Этому должна предшествовать серьезная работа, а главное - политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим", - сказал Песков ИС "Вести".