В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для финализации соглашения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", — рассказал он ИС "Вести".
По словам Пескова, в Кремле готовы провести переговоры со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером "хоть завтра", им всегда рады в Москве. Пока нет конкретики по срокам их визита для обсуждения мирного процесса.
Комментируя атаку ВСУ на Сызрань, пресс-секретарь отметил, что достижение целей СВО застрахует Россию от террористической опасности киевского режима.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Спикер Кремля ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
