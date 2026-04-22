В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
21:16 22.04.2026 (обновлено: 21:50 22.04.2026)
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина с Зеленским возможна только для финализации соглашения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Путина с Зеленским возможна только для финализации соглашения, заявил Песков.
  • В Кремле готовы провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером "хоть завтра".
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для финализации соглашения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", — рассказал он ИС "Вести".
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Это неуважение". Зеленский по-хамски высказался об Уиткоффе и Кушнере
21 апреля, 08:37
По словам Пескова, в Кремле готовы провести переговоры со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером "хоть завтра", им всегда рады в Москве. Пока нет конкретики по срокам их визита для обсуждения мирного процесса.
Комментируя атаку ВСУ на Сызрань, пресс-секретарь отметил, что достижение целей СВО застрахует Россию от террористической опасности киевского режима.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Спикер Кремля ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу
18 апреля, 19:05
 
