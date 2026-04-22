20:51 22.04.2026 (обновлено: 21:21 22.04.2026)
Детали поставок по нефтепроводу "Дружба" сейчас обсуждаются, заявил Песков

© AP Photo / Sven KaestnerНасосная станция нефтепровода "Дружба"
Насосная станция нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
  • Дмитрий Песков заявил, что технические детали поставок нефти по трубопроводу "Дружба" сейчас обсуждаются по корпоративным линиям.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Технические детали поставок нефти по трубопроводу "Дружба" сейчас обсуждаются по корпоративным линиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Венгерская нефтегазовая компания MOL ранее сообщила, что поставки нефти по "Дружбе" поступят в Венгрию и Словакию не позднее четверга.
"Там же компания MOL задействована. По корпоративным линиям ведутся контакты. Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку. (Я не знаю), был ли обмен этими письмами, которые предусмотрены на такие случаи - на случай остановки или возобновления. Это, скорее, корпоративный вопрос", - сказал Песков "Известиям".
Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" из России в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем, власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
