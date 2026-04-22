Врач рассказал, как подготовиться к перелетам при проблемах с сердцем

- При проблемах с сердцем перед перелетом можно использовать компрессионный трикотаж или уколоть гепарин, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
- Во время перелета важно соблюдать правила: периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, пить достаточное количество воды и отказаться от употребления алкоголя.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. При проблемах с сердцем во время перелетов можно использовать компрессионный трикотаж перед вылетом или уколоть гепарин, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск. Мы советуем людям использовать компрессионный трикотаж перед вылетом, можно уколоть гепарин. Либо, по согласованию с врачом, за сутки-двое начать принимать антикоагулянты", - сказал aif.ru Хухрев.
Врач подчеркнул, что во время самого полета необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила: периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, пить достаточное количество воды и отказаться от употребления алкоголя, который сгущает кровь и повышает риск тромбоза.
