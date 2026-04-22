Врач рассказал, как подготовиться к перелетам при проблемах с сердцем

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. При проблемах с сердцем во время перелетов можно использовать компрессионный трикотаж перед вылетом или уколоть гепарин, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач подчеркнул, что во время самого полета необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила: периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, пить достаточное количество воды и отказаться от употребления алкоголя, который сгущает кровь и повышает риск тромбоза.