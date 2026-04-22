Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как подготовиться к перелетам при проблемах с сердцем - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 22.04.2026
Врач рассказал, как подготовиться к перелетам при проблемах с сердцем

Хухрев: при проблемах с сердцем нужно готовиться к перелетам заранее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Пассажиры рассаживаются по местам в самолете
Пассажиры рассаживаются по местам в самолете - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пассажиры рассаживаются по местам в самолете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При проблемах с сердцем перед перелетом можно использовать компрессионный трикотаж или уколоть гепарин, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
  • Во время перелета важно соблюдать правила: периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, пить достаточное количество воды и отказаться от употребления алкоголя.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. При проблемах с сердцем во время перелетов можно использовать компрессионный трикотаж перед вылетом или уколоть гепарин, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск. Мы советуем людям использовать компрессионный трикотаж перед вылетом, можно уколоть гепарин. Либо, по согласованию с врачом, за сутки-двое начать принимать антикоагулянты", - сказал aif.ru Хухрев.
Врач подчеркнул, что во время самого полета необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила: периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, пить достаточное количество воды и отказаться от употребления алкоголя, который сгущает кровь и повышает риск тромбоза.
Алексей Хухрев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала