Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 22.04.2026
Жителя Пензы осудили за нападение с трубой на главу района

Житель Пензы получил два года колонии за нападение с трубой на главу района

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Каменского района Пензенской области осудили за нападение на главу районной администрации.
  • Нападавший получил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Каменский городской суд Пензенской области приговорил местного жителя к двум годам колонии-поселения за нападение на главу районной администрации, сообщает пресс-служба суда.
В августе 2025 года правительство Пензенской области сообщало, что глава Каменского района Александр Помогайбо подвергся нападению во время объезда города Каменка. Местный житель несколько раз ударил главу района металлической трубой. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и многочисленные ушибы.
Суд - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
10:14
"Суд признал… виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда во "ВКонтакте".
В инстанции добавили, что судом также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда, в пользу главы района взыскано 150 тысяч рублей.
Как ранее сообщало региональное правительство, причиной конфликта стало нежелание фигуранта соблюдать правила городского благоустройства, чего Помогайбо пытался добиться долгое время. Также хозяин участка не устранял нарушения на прилегающей к его домовладению территории.
Дожидаться вступления приговора в силу осужденный будет в СИЗО.
Арестованный замдиректора парка Патриот в суде - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
09:37
 
ПроисшествияПензенская областьРоссияКаменский районПенза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала