Жителя Пензы осудили за нападение с трубой на главу района

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Каменский городской суд Пензенской области приговорил местного жителя к двум годам колонии-поселения за нападение на главу районной администрации, сообщает пресс-служба суда

В августе 2025 года правительство Пензенской области сообщало, что глава Каменского района Александр Помогайбо подвергся нападению во время объезда города Каменка . Местный житель несколько раз ударил главу района металлической трубой. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и многочисленные ушибы.

"Суд признал… виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда во "ВКонтакте".

В инстанции добавили, что судом также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда, в пользу главы района взыскано 150 тысяч рублей.

Как ранее сообщало региональное правительство, причиной конфликта стало нежелание фигуранта соблюдать правила городского благоустройства, чего Помогайбо пытался добиться долгое время. Также хозяин участка не устранял нарушения на прилегающей к его домовладению территории.