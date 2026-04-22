Пентагон запросил рекордные 50 миллиардов долларов на военную разведку
03:30 22.04.2026
Пентагон запросил рекордные 50 миллиардов долларов на военную разведку

Пентагон запросил 50 миллиардов долларов на военную разведку в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон запросил рекордные 50 миллиардов долларов на программу военной разведки на 2027 финансовый год.
  • Запрос на 2027 финансовый год предполагает рост расходов на военную разведку почти на 50% по сравнению с текущим показателем.
  • Детали распределения средств остаются засекреченными из соображений национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Пентагон объявил, что запросил на 2027 финансовый год рекордные 50 миллиардов долларов на программу военной разведки, что на 49% превышает показатели текущего года.
"Сегодня министерство войны опубликовало итоговый запрос бюджета программы военной разведки на 2027 финансовый год, составивший 50 миллиардов долларов и соответствующий стратегическим приоритетам министра войны", - говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом, согласно пресс-релизу, детали распределения этих средств остаются засекреченными из соображений национальной безопасности.
Запрос на 2027 финансовый год предполагает рост расходов на военную разведку почти на 50% по сравнению с текущим показателем в 33,6 миллиарда долларов и почти на 80% — относительно 27,9 миллиарда долларов, выделенных в 2023 году, согласно бюджетным документам Пентагона.
Ранее Белый дом опубликовал бюджетный запрос администрации президента США Дональда Трампа на 2027 финансовый год, в котором закладывается увеличение военного бюджета страны до рекордных 1,5 триллиона долларов.
