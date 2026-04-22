Что провидец-пастух из Сербии говорил о будущем России и мира

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В маленькой сербской деревне в XIX веке жил неграмотный крестьянин, который рассказывал местному священнику о странных видениях. Спустя десятилетия мир содрогнулся: почти все сбылось.

Кто такой Митар Тарабич и почему его пророчества до сих пор вызывают мурашки?

Пастух, который видел будущее

Митар Тарабич родился в 1829-м в деревне Кремна, затерянной в Западной Сербии. Был обычным крестьянином, пас скот, работал на земле и не умел читать и писать. Время от времени его посещали видения — образы будущего, которые он сам не мог объяснить.

Митар был глубоко религиозным человеком. Его крестным отцом был местный православный священник Захария Захарич. К нему Тарабич приходил со своими странными рассказами о том, что "видел". Священник, понимая, что имеет дело с чем-то необычным, начал записывать все предсказания в тетрадь.

Тарабич умер в 1899-м, так и не увидев, как сбываются его пророчества. Захарич пережил его почти на 20 лет — скончался в 1918-м. Та самая тетрадь с записями чудом уцелела.

Первое сбывшееся пророчество

Митар рассказал священнику: "После убийства короля и королевы к власти придут Карагеоргиевичи".

В 1903-м — через четыре года после смерти Тарабича — король Сербии Александр Обренович и его жена Драга были убиты собственной охраной. На престол взошел Петр Карагеоргиевич. С этого момента видения неграмотного крестьянина на Балканах стали называть "черными пророчествами Тарабича".

Две мировые войны

Митар предсказал Первую мировую войну: "Большая война, в которой прольется много крови. Если бы эта кровь стала рекой, огромный камень весом в 300 килограммов легко бы плыл в ее течении. Могучая армия, в три раза больше нашей, нападет на нас".

В 1914-м Австро-Венгерская империя начала войну против Сербии. Конфликт перерос в Первую мировую, в которой погибли миллионы людей.

Митар предсказал и Вторую мировую: "Наше королевство снова будет захвачено чужой злой армией во второй Большой войне". Германия оккупировала Сербию в 1941-м.

Самое страшное пророчество

Митар предсказал и третью мировую войну. Это будет конфликт, в котором "люди начнут умирать в огромных количествах".

Самое жуткое — описание странного оружия: "У воюющих людей будут свои ученые, которые изобретут разные страшные пушечные ядра. Когда они взорвутся, эти ядра наложат заклятие на все живое: людей, армии и скот. Это заклятие заставит их спать. И они будут спать, вместо того чтобы сражаться".

Что это? Биологическое оружие? До сих пор никто не знает.

Великое северное царство

Митар говорил и о "великом северном царстве" — России, и о ее участии в мировом противостоянии. "Вначале Россия не будет вести войну, но когда на нее нападет злая армия, она даст отпор".

"Россия заключит союз с другими великими королевствами за морями, и они освободят всех порабощенных людей Европы". Он утверждал, что именно "ру́си" (русские) сыграют решающую роль в установлении мира после "Большой войны".