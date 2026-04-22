Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 22.04.2026
Большинство жителей Купянского района получили российские паспорта

© РИА НовостиРоссийский паспорт
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 90% жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта.
  • Оставшиеся 10% жителей, которые еще не получили паспорта, в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами.
  • В районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 апр - РИА Новости. Более 90% жителей Купянского района Харьковской области уже получили российские паспорта, оставшиеся 10% в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Александр Капленко.
"На сегодняшний день в Купянском районе осталось не более 10%, чтобы люди подали на паспорта. К сожалению, это те люди, которые на сегодняшний день находятся в труднодоступных местах, их тяжело вывезти, маломобильные", - сообщил Капленко.
Он также отметил, что в районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении.
"На сегодняшний день больше 90% людей получили паспорта. У нас есть уже и новорожденные. Уже есть дети, которые получали русские свидетельства. И плюс у нас есть рождаемость, слава богу. Каждый год у нас не меньше двух человек рождаются. И они же тоже получают паспорт гражданина России", - добавил Капленко.
Харьковская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала