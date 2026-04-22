Большинство жителей Купянского района получили российские паспорта

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 апр - РИА Новости. Более 90% жителей Купянского района Харьковской области уже получили российские паспорта, оставшиеся 10% в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Александр Капленко.

"На сегодняшний день в Купянском районе осталось не более 10%, чтобы люди подали на паспорта. К сожалению, это те люди, которые на сегодняшний день находятся в труднодоступных местах, их тяжело вывезти, маломобильные", - сообщил Капленко.

Он также отметил, что в районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении.