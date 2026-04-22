Большинство жителей Купянского района получили российские паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 90% жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта.
- Оставшиеся 10% жителей, которые еще не получили паспорта, в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами.
- В районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 апр - РИА Новости. Более 90% жителей Купянского района Харьковской области уже получили российские паспорта, оставшиеся 10% в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Александр Капленко.
"На сегодняшний день в Купянском районе осталось не более 10%, чтобы люди подали на паспорта. К сожалению, это те люди, которые на сегодняшний день находятся в труднодоступных местах, их тяжело вывезти, маломобильные", - сообщил Капленко.
Он также отметил, что в районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении.
"На сегодняшний день больше 90% людей получили паспорта. У нас есть уже и новорожденные. Уже есть дети, которые получали русские свидетельства. И плюс у нас есть рождаемость, слава богу. Каждый год у нас не меньше двух человек рождаются. И они же тоже получают паспорт гражданина России", - добавил Капленко.