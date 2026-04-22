В Совфеде рассказали, может ли работодатель просить отложить отпуск

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работодатель не может просить отложить утвержденный по графику отпуск, а в случае несоблюдения графика отпусков сотрудников организации могут оштрафовать, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

"За две недели до начала планируемого отпуска работодатель обязан уведомить сотрудника об этом. А если этого не происходит или работника просят отложить утвержденный по графику отпуск, он имеет право письменно затребовать издать приказ об отпуске и направить жалобу в комиссию по трудовым спорам в организации или в государственную инспекцию труда", - сказал сенатор.

При выявлении факта несоблюдения графика отпусков работодатель может быть оштрафован по статье 5.27 КоАП, добавил он.

Гибатдинов также отметил, что утвержденный за две недели до нового года график отпусков в любой организации – документ, обязательный как для работников, так и для работодателя.

"Нарушать его без предварительного согласия запрещено трудовым законодательством. При этом из положенных 28 дней заслуженного отпуска работник имеет право требовать 14 дней непрерывного отдыха", - добавил политик.

По словам сенатора, даже если на предприятии возникла производственная необходимость не отпускать сотрудника в отпуск по графику или отозвать его из отпуска, без согласия работника сделать это по закону не получится.