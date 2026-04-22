РЭЦ опубликовал отчет о перспективных направлениях для экспорта ИТ-решений

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в "Базе знаний экспортера" опубликовал отчет о перспективных направлениях для экспорта ИТ-решений.

"Изучить полную версию документа можно в "Базе знаний экспортера". Сегодня это не просто библиотека, а рабочий инструмент для бизнеса: здесь экспортеры находят инсайты о зарубежных рынках, используют аналитику для принятия решений, с помощью которой выстраивают стратегию выхода на новые направления", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

"Отчет представляет собой комплексное исследование приоритетных стран – партнеров России в области развития цифровой экономики. В нем собраны сведения о технологических трендах стран, обзоры перспективных рынков и ниш, а также рекомендации для компаний, планирующих выход на международные рынки", - добавляется там.

Документ подготовлен АНО "Цифровая экономика" при участии широкого круга экспертов и информационной поддержке группы Российского экспортного центра.

Старший вице-президент РЭЦ и генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") Никита Гусаков отметил, что материал будет полезен как опытным, так и начинающим экспортерам высокотехнологичной ИТ продукции и услуг. По его словам, отчет позволит сформировать основу для успешного продвижения российских компаний на рынках дружественных стран.

Он также подчеркнул, что "Эксар" предоставляет экспортерам широкий набор финансовых инструментов, востребованных при выходе на внешние рынки.

Отдельно Никита Гусаков отметил значимость программы экспортного продвижения "Сделано в России", реализуемой РЭЦ: "Эта программа поддерживает наиболее технологически зрелые решения российских предприятий, обладающие уникальными характеристиками. Ежегодно более 90 отечественных ИТ-компаний продвигают свои продукты на зарубежных бизнес-миссиях и выставках под единым национальным брендом "Сделано в России".

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".