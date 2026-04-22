Ситуация с оспой обезьян в мире трудная, заявила Попова - РИА Новости, 22.04.2026
12:48 22.04.2026 (обновлено: 13:02 22.04.2026)
Ситуация с оспой обезьян в мире трудная, заявила Попова

Попова: ситуация с оспой обезьян в мире трудная

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с оспой обезьян в мире напряженная.
  • Попова отметила, что завозы оспы обезьян в Россию возможны, но риска для распространения заболевания в стране нет.
БРАЗЗАВИЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, могут быть завозы, но рисков распространения в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация в мире достаточно напряженная, эпидемиологическая ситуация, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию это безусловно… Сегодня риска для распространения оспы обезьян нет", - сказала Попова журналистам.
Она добавила, что Роспотребнадзор выявляет каждый случай и оперативно принимает меры.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Инфекционист оценила возможность появления вспышки оспы обезьян в России
17 апреля, 16:38
 
РоссияМирОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
