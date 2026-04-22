Ситуация с оспой обезьян в мире трудная, заявила Попова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с оспой обезьян в мире напряженная.
- Попова отметила, что завозы оспы обезьян в Россию возможны, но риска для распространения заболевания в стране нет.
БРАЗЗАВИЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, могут быть завозы, но рисков распространения в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация в мире достаточно напряженная, эпидемиологическая ситуация, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию это безусловно… Сегодня риска для распространения оспы обезьян нет", - сказала Попова журналистам.
Она добавила, что Роспотребнадзор выявляет каждый случай и оперативно принимает меры.