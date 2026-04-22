Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 25 апреля
12:13 22.04.2026
Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 25 апреля

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) 25 апреля в рамках Дня открытых дверей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярное прохождение онкоскрининга — это ответственное отношение человека к своему здоровью. Чем раньше выявлено заболевание, тем меньше времени требуется на лечение и тем выше вероятность выздоровления. Наша задача — сделать профилактическую диагностику максимально доступной для каждого жителя региона", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства напомнил, что в предстоящие выходные в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области пройдет очередной День открытых дверей. С начала года такой возможностью уже воспользовались более 2,3 тысячи человек.
В ходе мероприятия всем пациентам старше 18 лет будут доступны консультация врача-онколога, а также диагностика новообразований кожи, скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
Для женщин предусмотрены цитологическое исследование, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез в зависимости от возрастной категории. Мужчины смогут пройти ПСА-тестирование, направленное на оценку рисков развития рака предстательной железы.
День открытых дверей пройдет с 09:00 до 14:00. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований (при наличии).
