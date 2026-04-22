Турция не обращалась к России за поставками СПГ, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция не обращалась к России за поставками сжиженного природного газа (СПГ), заявил вице-премьер России Александр Новак.
- По его словам, у стран есть неиспользованные мощности по поставкам газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Турция не обращалась к России за поставками сжиженного природного газа (СПГ), у стран есть трубопроводная инфрастуктура, которая используется не на полную мощность, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"За поставками СПГ не обращались, потому что у нас есть трубопроводная инфраструктура. Она не в полном объеме на сегодня используется. При наличии потребности в дополнительных объемах у нас есть свободные мощности поставок по "Турецкому потоку", по "Голубому потоку"" , - сообщил он, отвечая на вопрос РИА Новости, обращалась ли Турция к России за поставками СПГ.
В субботу агентство Рейтер сообщало со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, что страна стремится диверсифицировать импорт газа, в том числе за счет российского СПГ.
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. Его дополняет "Голубой поток" с проектной мощностью 16 миллиардов кубометров. По нему газ идет только в Турцию.