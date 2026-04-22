В Москве установили монумент Юрию Никулину у стадиона "Динамо"
20:33 22.04.2026 (обновлено: 20:38 22.04.2026)
В Москве установили монумент Юрию Никулину у стадиона "Динамо"

© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы — Монумент Юрию Никулину установили у стадиона "Динамо"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на улице Юрия Никулина у стадиона "Динамо" установили монумент, посвященный Юрию Никулину.
  • Монумент выполнен из бронзы и дерева скульптором Александром Рукавишниковым и изображает Никулина в полный рост на метафоричной лестнице, напоминающей трибуну стадиона.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Монумент Юрию Никулину установили на улице Никулина у московского стадиона "Динамо", на который он приходил болеть за любимую футбольную команду, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Москве появился монумент, посвященный Юрию Никулину - артисту цирка, киноактеру, телеведущему, Герою Социалистического Труда, народному артисту СССР, участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов Ленина. Памятник установили по адресу: улица Юрия Никулина, дом 3", - говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, Никулин для России - это целая эпоха. Он остается в памяти не только как гениальный актер кино, театра и цирка, но и как человек огромного обаяния и внутреннего достоинства.
"Очень символично, что монумент появился на улице, названной в его честь. Памятник расположен у стадиона "Динамо", куда он приходил болеть за любимую команду. Этот монумент - дань уважения человеку, который подарил незабываемые эмоции каждому, кто был знаком с его творчеством", - рассказал Емельянов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что памятник выполнен из бронзы и дерева скульптором, народным художником Российской Федерации Александром Рукавишниковым. Никулин изображен в полный рост на метафоричной лестнице, напоминающей трибуну стадиона. Скульптор запечатлел момент, когда артист переживал за игру любимой футбольной команды.
"В церемонии открытия монумента приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, средств массовой информации, общественных, ветеранских и спортивных организаций, учреждений культуры, родственники, друзья и коллеги артиста, а также москвичи и гости столицы", - подчеркивается в сообщении.
Юрий Никулин - народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене он создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие.
КультураМоскваСССРРоссияЮрий НикулинАлексей Емельянов (политик)Александр Рукавишников
 
 
