В Москве установили монумент Юрию Никулину у стадиона "Динамо"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Монумент Юрию Никулину установили на улице Никулина у московского стадиона "Динамо", на который он приходил болеть за любимую футбольную команду, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве появился монумент, посвященный Юрию Никулину - артисту цирка, киноактеру, телеведущему, Герою Социалистического Труда, народному артисту СССР , участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов Ленина. Памятник установили по адресу: улица Юрия Никулина, дом 3", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова , Никулин для России - это целая эпоха. Он остается в памяти не только как гениальный актер кино, театра и цирка, но и как человек огромного обаяния и внутреннего достоинства.

"Очень символично, что монумент появился на улице, названной в его честь. Памятник расположен у стадиона "Динамо", куда он приходил болеть за любимую команду. Этот монумент - дань уважения человеку, который подарил незабываемые эмоции каждому, кто был знаком с его творчеством", - рассказал Емельянов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что памятник выполнен из бронзы и дерева скульптором, народным художником Российской Федерации Александром Рукавишниковым . Никулин изображен в полный рост на метафоричной лестнице, напоминающей трибуну стадиона. Скульптор запечатлел момент, когда артист переживал за игру любимой футбольной команды.

"В церемонии открытия монумента приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, средств массовой информации, общественных, ветеранских и спортивных организаций, учреждений культуры, родственники, друзья и коллеги артиста, а также москвичи и гости столицы", - подчеркивается в сообщении.