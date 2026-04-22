Рейтинг@Mail.ru
Юрий Никулин во время ВОВ уничтожил почти роту солдат противника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 22.04.2026
Юрий Никулин во время ВОВ уничтожил почти роту солдат противника

Юрий Никулин во время ВОВ обнаружил вражескую пехоту и навел огонь

Юрий Никулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Никулин в годы Великой Отечественной войны обнаружил вражескую пехоту и вызвал огонь на ее расположение.
  • В результате действий Юрия Никулина была уничтожена почти рота солдат противника.
  • За этот подвиг Юрий Никулин был награжден орденом Славы третьей степени.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный артист СССР, цирковой режиссер Юрий Никулин в годы Великой Отечественной войны смог обнаружить вражескую пехоту и навести огонь по ее расположению, в результате чего была уничтожена почти рота солдат противника, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Никулин служил в 72-м отдельном зенитном артиллерийском Пушкинском дивизионе, был помощником командира взвода.
"При отражении контратак 27 июня 1944 года обнаружил и вызвал огонь на 15 целей. В результате точной корректуры огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты противника", - отмечается в тексте наградного листа.
За этот подвиг Никулин награжден орденом Славы третьей степени. Кроме того, народный артист СССР в 1945 году получил медаль "За отвагу".
Никулин – народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене Никулин создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие.
СССРЮрий НикулинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала