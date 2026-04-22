Юрий Никулин во время ВОВ уничтожил почти роту солдат противника

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный артист СССР, цирковой режиссер Юрий Никулин в годы Великой Отечественной войны смог обнаружить вражескую пехоту и навести огонь по ее расположению, в результате чего была уничтожена почти рота солдат противника, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Никулин служил в 72-м отдельном зенитном артиллерийском Пушкинском дивизионе, был помощником командира взвода.
"В зеркале на меня смотрел старик". Фронтовой путь Юрия Никулина
5 мая 2025, 16:59
"При отражении контратак 27 июня 1944 года обнаружил и вызвал огонь на 15 целей. В результате точной корректуры огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты противника", - отмечается в тексте наградного листа.
За этот подвиг Никулин награжден орденом Славы третьей степени. Кроме того, народный артист СССР в 1945 году получил медаль "За отвагу".
Никулин – народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене Никулин создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие.
Как сложилась судьба звезд СССР, которые участвовали в войне
21 марта, 08:44