Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 22.04.2026 (обновлено: 13:52 22.04.2026)
MOL ожидает поставки по "Дружбе" в Венгрию и Словакию не позднее четверга

© REUTERS / Bernadett SzaboТрубопровод "Дружба" на заводе венгерской группы MOL
Трубопровод "Дружба" на заводе венгерской группы MOL. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидает, что поставки нефти по "Дружбе" поступят в Венгрию и Словакию не позднее четверга.
  • Власти Венгрии и Словакии считают остановку поставок нефти политическим решением и не верят в версию о повреждении трубопровода
БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидает, что поставки нефти по "Дружбе" поступят в Венгрию и Словакию не позднее четверга.
"MOL ожидает, что первые поставки сырой нефти после возобновления работы украинского участка трубопровода ("Дружба" - ред.) поступят в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня", - говорится в сообщении на сайте компании.
Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.
СловакияВенгрияВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала