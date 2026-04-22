"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти по "Дружбе"

- Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что "Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что украинская "Укртранснафта" проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию", - говорится в сообщении на сайте MOL.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.