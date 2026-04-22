Ремонт украинского участка "Дружбы" завершен, заявила венгерская компания - РИА Новости, 22.04.2026
09:32 22.04.2026 (обновлено: 12:25 22.04.2026)
Ремонт украинского участка "Дружбы" завершен, заявила венгерская компания

© REUTERS / Gleb Garanich — Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ремонт украинского участка нефтепровода "Дружба" завершен.
  • "Укртранснафта" официально уведомила венгерскую компанию MOL об отмене форс-мажора, действовавшего с 27 января до 21 апреля.
БУДАПЕШТ, 22 апр — РИА Новости. Украина закончила ремонт нефтепровода "Дружба", заявила венгерская компания MOL.
"Завершены ремонтные работы на украинском участке трубопровода "Дружба", — говорится на ее сайте.
"Укртранснафта" официально уведомила компанию об отмене форс-мажора, действовавшего с 27 января до 21 апреля.
По "Дружбе" идут поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. В конце января Киев приостановил транзит энергоресурсов, ссылаясь на повреждения. Будапешт и Братислава считали, что с трубопроводом все было в порядке.
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Украина устроила "нефтяную блокаду" страны в условиях энергокризиса с согласия Евросоюза. Они хотели вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения перед парламентскими выборами. Орбан ожидал, что Киев откроет трубопровод сразу же после голосования.
В ответ на действия Украины Венгрия перестала поставлять ей дизельное топливо и заблокировала кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Будапешт настаивал на возобновлении прокачки российской нефти перед снятием вето. Брюссель и Киев же требовали сделать все наоборот.
В начале недели будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Зеленского перестать шантажировать страну и потребовал восстановить работу нефтепровода.
ВенгрияВ миреСловакияУкраинаВиктор ОрбанКиевБудапештПетер МадьярЕвросоюзПарламентские выборы в ВенгрииЕврокомиссияУкртранснафта
 
 
