20:48 22.04.2026
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО

Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Активизация полетов военных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
В аэропорту "Ясенка" польского города Жешув находится крупнейший хаб по поставкам на Украину западной военной техники и вооружения. По данным властей Польши, через него проходит более 95% всей военной помощи Украине из стран НАТО.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Белый дом составил список "хороших и плохих" стран НАТО, пишут СМИ
Вчера, 14:03
По данным Flightradar24, в среду в Жешув прибыли три самолета С30J ВВС Канады и Bombardier Global 6000 ВВС Германии.
Также в среду в Жешув прибыл санитарный самолет Boeing 737 из Осло.
Все вышеуказанные самолеты, за исключением борта ВВС Германии, через некоторое время вылетели из "Ясенки". Также из этого аэропорта вылетели два самолета ВВС Польши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
СМИ: НАТО подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков
Вчера, 10:27
 
