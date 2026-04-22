В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО.

ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Активизация полетов военных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
По данным Flightradar24, в среду в Жешув прибыли три самолета С30J ВВС Канады и Bombardier Global 6000 ВВС Германии.
Также в среду в Жешув прибыл санитарный самолет Boeing 737 из Осло.
Все вышеуказанные самолеты, за исключением борта ВВС Германии, через некоторое время вылетели из "Ясенки". Также из этого аэропорта вылетели два самолета ВВС Польши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.