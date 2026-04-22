Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 22.04.2026
Депутаты испанского парламента проголосовали против выхода страны из НАТО

© AP Photo / Bernat ArmangueИспанский солдат НАТО
Испанский солдат НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты испанского парламента проголосовали против выхода страны из НАТО.
  • За инициативу о созыве референдума по вопросу членства Испании в НАТО проголосовали 20 депутатов, против — 300, 25 воздержались.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Большинство членов конгресса депутатов Испании проголосовали против инициативы партии Podemos о созыве референдума по вопросу членства страны в НАТО, следует из трансляции, которая велась на парламентском YouTube-канале.
В пользу инициативы проголосовали 20 депутатов, против - 300, 25 воздержались.
В тексте предложения Podemos отмечалось, что членство Испании в НАТО должно быть пересмотрено из-за того, что альянс занимается не только вопросами обороны, но и участвует в операциях глобального масштаба, а США его используют как средство подчинения других членов блока.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Белый дом составил список "хороших и плохих" стран НАТО, пишут СМИ
Вчера, 14:03
 
В миреИспанияНАТОPodemos
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала