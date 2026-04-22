Депутаты испанского парламента проголосовали против выхода страны из НАТО.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Большинство членов конгресса депутатов Испании проголосовали против инициативы партии Podemos о созыве референдума по вопросу членства страны в НАТО, следует из трансляции, которая велась на парламентском YouTube-канале.
В пользу инициативы проголосовали 20 депутатов, против - 300, 25 воздержались.