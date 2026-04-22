Белый дом составил список "хороших и плохих" стран НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белый дом составил список стран НАТО, разделив их на "хорошие и плохие" в зависимости от их вклада в блок, пишет Politico.
- Трамп ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США составили список стран Североатлантического альянса в зависимости от их вклада в блок, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновника Пентагона.
«
"Белый дом разработал нечто вроде "списка хороших и плохих" стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном", — говорится в статье.
Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО
9 апреля, 02:46
По данным источников, документ подготовили накануне недавнего визита генсека альянса Марко Рютте в Вашингтон. В нем страны — участницы НАТО разбили на категории в зависимости от размера вклада в деятельность блока.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
Трамп раскритиковал трату средств на НАТО ради защиты от России
13 апреля, 07:57
Также глава Белого дома предупреждал, что готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтону предстоит переосмыслить значение военного блока для себя после завершения конфликта на Ближнем Востоке.