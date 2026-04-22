Белый дом составил список "хороших и плохих" стран НАТО, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США составили список стран Североатлантического альянса в зависимости от их вклада в блок, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновника Пентагона.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.