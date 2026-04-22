СМИ: НАТО подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Истребители шести стран НАТО были подняты для сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Отмечалось, что на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.