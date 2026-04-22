СМИ: НАТО подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков - РИА Новости, 22.04.2026
10:27 22.04.2026 (обновлено: 11:35 22.04.2026)
СМИ: НАТО подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков

AP: шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
  • Истребители шести стран НАТО были подняты для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России, совершивших плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Истребители шести стран НАТО были подняты для сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Отмечалось, что на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.
"Французские истребители Rafale были развернуты с литовской авиабазы... они присоединились к самолетам из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Все они поднялись в воздух, чтобы... наблюдать за российским полётом", - говорится в публикации.
