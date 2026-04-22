Мурманск накрыла сильная метель

МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Снегопад с сильным порывистым ветром накрыл Мурманск, видимость на дорогах снизилась, город, где к 20 апреля почти полностью растаял снег и было побито несколько рекордов по теплу, замело за пару часов, передает корреспондент РИА Новости.
В среду погода в Мурманске резко изменилась по сравнению с предыдущими неделями. Утром начался снегопад, а к обеду город накрыла сильная метель.
Как пояснили в региональном гидрометцентре, виной всему - южная периферия обширной циклонической депрессии с центром на севере Баренцева моря. По данным синоптиков, температура в Мурманске в среду опустилась до минус 2 градусов, ветер в порывах достигает 27 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждения.
"В нашем городе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается резкое ухудшение погодных условий и усиление ветра — порывы могут достигать 25–27 м/с. Прошу вас быть предельно внимательными и осторожными на улицах. По возможности воздержитесь от долгих прогулок, паркуйте автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций", - написал глава Мурманска Иван Лебедев в своем канале в мессенджере "Макс".
Пока непогода на работе аэропорта, судя по данным онлайн-табло, не отразилась.
